Решить по Гаусу и по Крамеру.
Математика
Решить по Гаусу и по Крамеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ, естественно будет одинаков. Х1 = - 1 х2 = -2 и х3 = 5,5. Оба метода решены, но понять описание может только умный ученик. Есть возможность сравнить варианты МЕТОДОВ.
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