Как решать уравнения реакций в 9 классе?? Приведите пожалуйста пример, чтобы было понятно что куда подставлять, очень нужно.
Химия
Как решать уравнения реакций в 9 классе?? Приведите пожалуйста пример, чтобы было понятно что куда подставлять, очень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химия-аналитическая наука.И что-то куда-то тупо подставлять не получится. Да,есть такие механизмы реакций,типа кислота+основание=соль+вода. Это заучивание,но самого механизма! Для понимая реакций нужно решать и набирать опыт. Al2O3+2NaOH=2NaAlO2 +H2O(при этом ты должен учесть, это идет при сплавлении) Al2O3+2NaOH+3H2O=2Na[Al(OH)4] ( а это в растворе)
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