Как полулучить4096 из6 четвёрок

Математика
Как полулучить4096 из6 четвёрок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*4*4*4*4*4=4096 4*4=16 16*4=64 64*4=256 256*4=1024 1024*4=4096
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