Как полулучить4096 из6 четвёрок
Математика
Как полулучить4096 из6 четвёрок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*4*4*4*4*4=4096 4*4=16 16*4=64 64*4=256 256*4=1024 1024*4=4096
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Другие предметы
Напишите представление королевы осени на осенний бал.Только не в стихотворной фо??ме И желательно не маленькое Дам 80 баллов
Химия
Как решать уравнения реакций в 9 классе?? Приведите пожалуйста пример, чтобы было понятно что куда подставлять, очень нужно.
Другие предметы