Чем отличалось средневековье от нашего времени.Срочно!!!
История
Чем отличалось средневековье от нашего времени.Срочно!!!
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Гость:
Средства связи, власть, транспорт сюда всё что угодно написать можно
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