Напишите свое решение, не надо копировать из интернета. Нас уже спалили с этим. 1 вариант. 1. По рельсам движется тележка массой 40 кг со скоростью 1 м/с. Навстречу тележке бежит человек, масса которого 60 кг, со скоростью 0...

Физика

Напишите свое решение, не надо копировать из интернета. Нас уже спалили с этим. 1 вариант. 1. По рельсам движется тележка массой 40 кг со скоростью 1 м/с. Навстречу тележке бежит человек, масса которого 60 кг, со скоростью 0, 5 м/с. Определить скорость тележки после того, как человек запрыгнет на неё. 2. Пушка, стоящая на гладкой горизонтальной площадке, стреляет горизонтально. Масса снаряда 20 кг, его начальная скорость 200 м/с. Какую скорость приобретает пушка при выстреле, если её масса 500 кг? 3. Вагон массой 20 тонн, движущийся со скоростью 0, 3 м/с, нагоняет вагон массой 30 тонн, движущийся со скоростью 0, 2 м/с. Какова скорость вагонов после того, как сработает автосцепка? 4. Два тела двигались навстречу друг другу со скоростью 3 м/с каждое. После соударения они стали двигаться вместе со скоростью 1, 5 м/с. Определить отношение масс этих тел. 2 вариант. 1. На рельсах стоит платформа с песком, масса которой 5 тонн. В платформу попадает снаряд массой 5 кг, летящий со скоростью 400 м/с. Определите скорость платформы, если снаряд застревает в песке. 2. На тележку массой 200 кг, движущуюся равномерно по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью 6 м/с, вертикально падает груз массой 100 кг. С какой скоростью будет двигаться тележка, если груз не соскальзывает с неё? 3. Тележка с песком катиться со скоростью 1м/с по горизонтальному пути без трения. Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной скоростью 7 м/с. Шар застревает в песке. В какую сторону и с какой скоростью покатится после этого тележка? Масса тележки 10 кг.

Автор: Гость