Определите разряд имен прилагательных физическик качества,великий писатель,холодная ванна,голубокая осень
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Определите разряд имен прилагательных физическик качества,великий писатель,холодная ванна,голубокая осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
физические качества - относ., великий писатель,холодная ванна,глубокая осень -качеств.
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