Спільні та відмінні риси в будові рослинної та тваринної клітини. Поясніть детально.

Биология
Спільні та відмінні риси в будові рослинної та тваринної клітини. Поясніть детально.
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Гость:
Рослинна клітина як і тваринна, оточена цитоплазматичної мембраною, але крім неї обмежена товстої клітинної стінкою, що складається з целюлози, якої немає у тварин клітин. Накопичують клітинний сік вакуолі є як у рослинних, так і в тваринних клітинах, але в тваринних клітинах вони виражені слабо. Переважання синтетичних процесів над процесами звільнення енергії — це одна з найбільш характерних особливостей обміну речовин рослин. Первинний синтез вуглеводів з неорганічних речовин здійснюється в пластидах. Так, в тваринних клітинах, на відміну від рослинних, відсутні такі пластиди: хлоропласти (відповідають за реакцію фотосинтезу, відповідають за накопичення крохмалю) і хромопласти (надаютьзабарвлення плодам і квітам рослин). Спільні ознаки рослинної та тваринної клітини 1)     мембранна будова органоїдів; 2)     наявність сформованого ядра, що містить хромосомний набір; 3)     схожий набір органоїдів, характерний для всіх еукаріот; 4)     подібність хімічного складу клітин; 5)     схожість процесів непрямого поділу клітини (мітоз); 6)     схожість функціональних властивостей (біосинтез білка), ви­користання перетворення енергії; 7)     участь у процесі розмноження. Відмінні ознаки рослинної та тваринної клітини
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