Помогите пожалуйста очень надо!!! срочно! "Числовые и алгебраические выражения", "??атематический язык и математическая модель" Вариант I. 1. Найдите значение заданного числового выражения. а) 9,5 - 5,6 + 2,3 - 1,2. б) 0,4...
Алгебра
Помогите пожалуйста очень надо!!! срочно! "Числовые и алгебраические выражения", "??атематический язык и математическая модель" Вариант I. 1. Найдите значение заданного числового выражения. а) 9,5 - 5,6 + 2,3 - 1,2. б) 0,4 * 2⁄7 + 2,3 * 3⁄7. 2. Решите данные уравнения. а) 5у+7=4. б) 8х−3=5−2х. 3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при z=34. 12+4∗(3z−4)−(5z+6). 4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического моделирования. В библиотеке выдали книги 6, 7 и 8 классам. 6 классу раздали в 1,5 раза больше книг, чем 7 классу и на 40 книг больше, чем 8 классу. Сколько книг выдали каждому классу, если всего выдали 400 книг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а)9,5-5,6+2,3-1,2=3,9+1,1=5 б)0,4*2\7+2,3*3\7=4\10*2\7+26\10*3\7=30\35=6\7 2. а)5у+7=4 5у=4-7 5у=-3\:5 у=-0,6 б)8х-3=5-2х 8х+2х=5+3 10х=8\:10 х=0,8 3. 12+4*(3х-4)-(5х+6)=12+12х-16+5х-6=-10+17х=-10+17*34=-10+574=564 4. я не знаю
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