Помогите пожалуйста очень надо!!! срочно! "Числовые и алгебраические выражения", "??атематический язык и математическая модель" Вариант I. 1. Найдите значение заданного числового выражения. а) 9,5 - 5,6 + 2,3 - 1,2. б) 0,4...

Алгебра

Помогите пожалуйста очень надо!!! срочно! "Числовые и алгебраические выражения", "??атематический язык и математическая модель" Вариант I. 1. Найдите значение заданного числового выражения. а) 9,5 - 5,6 + 2,3 - 1,2. б) 0,4 * 2⁄7 + 2,3 * 3⁄7. 2. Решите данные уравнения. а) 5у+7=4. б) 8х−3=5−2х. 3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при z=34. 12+4∗(3z−4)−(5z+6). 4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического моделирования. В библиотеке выдали книги 6, 7 и 8 классам. 6 классу раздали в 1,5 раза больше книг, чем 7 классу и на 40 книг больше, чем 8 классу. Сколько книг выдали каждому классу, если всего выдали 400 книг?

Автор: Гость