Помогите пожалуйста нужно построить график с помощью преобразования y=1-2 корень и?? x+3
Алгебра
Помогите пожалуйста нужно построить график с помощью преобразования y=1-2 корень и?? x+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=1-2√(x+3) D(y)∈[-3;∞) Строим у=-√х х 0 1 4 9 у 0 -1 -2 -3 Растягиваем по оси оу в 2 раза Сдвигаем ось оу на 3 вправо и ось ох на 1 вниз
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