Приведи примеры автономного существования человека в природных условиях.
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Приведи примеры автономного существования человека в природных условиях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автономное существование бывает вынужденное и добровольное. Вынужденная автономия – это такая ситуация, когда человек случайно, в силу не зависящих от него обстоятельств оказывается в природной среде ивынужден самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, чтобы выжить и вернуться к людям. пример вынужденной автономии: отстал от группы, заблудился в лесу и т.д. Добровольная автономия — это запланированный и подготовленный человеком или группой людей выход в природные условия с определённой целью. пример добровольной автономии: поход на длительное время с определенной целью.
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