Вектора друзья, никак не могу выразить два последних!
Алгебра
Вектора друзья, никак не могу выразить два последних!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BO=-1/3a-1/6b CO=-1/3a+1/3b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write questions according to given answers. Books help us to study foreign languages. We get books in libraries. There are a lot of books in the sh...
Математика
Студент успел подготовить к экзаменам 20 вопросов из 25. Найти вероятность того, что из двух заданных вопросов студент знает ровно один.
Алгебра
Українська мова