Вектора друзья, никак не могу выразить два последних!

Алгебра
Вектора друзья, никак не могу выразить два последних!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BO=-1/3a-1/6b CO=-1/3a+1/3b
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