Помогите исследовать функцию. y=3-2x-x^2 как изначально без графика найти область з??ачений, определения, промежутки возрастания, убывания, знака постоянства и т.д?
Алгебра
Помогите исследовать функцию. y=3-2x-x^2 как изначально без графика найти область з??ачений, определения, промежутки возрастания, убывания, знака постоянства и т.д?
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