Помогите исследовать функцию. y=3-2x-x^2 как изначально без графика найти область з??ачений, определения, промежутки возрастания, убывания, знака постоянства и т.д?

Алгебра

Помогите исследовать функцию. y=3-2x-x^2 как изначально без графика найти область з??ачений, определения, промежутки возрастания, убывания, знака постоянства и т.д?

Автор: Гость