Помогите К данному глаголу выбери имя существительное так, чтобы глагол был употреблен в переносном значении. 1)(Костры,щёки) горят.2)(ребёнок, речка)спит.3)(Морозы,кузнечики)трещат.4)(Молоко,жизнь)кипит.5)(Весна,ученик) спеш...

Гость: Гость:

Щёки горят (т.е. краснеть) Речка спит (т.е. течение слабое) Морозы трещат (т.е. очень холодно) Жизнь кипит (т.е. всё оживленно) Весна спешит (т.е. наступает раньше времени) Радость поёт (т.е. очень радостно) Лицо пылает (т.е. краснеет)