Помогите!Как называется: а) одна сотая доля метра; б) одна тысячная доля тонны; в) одна двадцать четвертая доля суток; г) одна шестидесятая доля часа; д) одна миллионная доля квадратного метра; е) одна миллионная доля кубическо...

Математика

Помогите!Как называется: а) одна сотая доля метра; б) одна тысячная доля тонны; в) одна двадцать четвертая доля суток; г) одна шестидесятая доля часа; д) одна миллионная доля квадратного метра; е) одна миллионная доля кубического метра?

Автор: Гость