Помогите!Как называется: а) одна сотая доля метра; б) одна тысячная доля тонны; в) одна двадцать четвертая доля суток; г) одна шестидесятая доля часа; д) одна миллионная доля квадратного метра; е) одна миллионная доля кубическо...

Математика
Помогите!Как называется: а) одна сотая доля метра; б) одна тысячная доля тонны; в) одна двадцать четвертая доля суток; г) одна шестидесятая доля часа; д) одна миллионная доля квадратного метра; е) одна миллионная доля кубического метра?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) сантиметр б) килограмм в) час г) минута д) квадратный сантиметр е) кубический сантиметр
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