Помогите какой знак запрещающий срочно начислю 25 балов
Окружающий мир
Помогите какой знак запрещающий срочно начислю 25 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот, где велосипед нарисован. И треугольный.
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