Помогите какой знак запрещающий срочно начислю 25 балов

Окружающий мир
Помогите какой знак запрещающий срочно начислю 25 балов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот, где велосипед нарисован.  И треугольный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Label the pictures P.S не был на уроке просто и незнаю как делать и еще Put the words below under the correct headings Последнее Swimming pool
Ответить
Русский язык
Сделайте пожалуйста 11- 3
Ответить
Русский язык
Написать сочинение по пословицам. 1) О пословице 2)ситуацыя по этой пословице 3) в??вод
Ответить
Математика
Прошу пожалуйста помочь с этим заданием. Надо найти периметр и площадь параллелограмма ABCD. AD= 8√2 см , BAD= 45°, BD перпенд. AB Заранее очень...
Ответить
Математика
Помогите решить 27х в 3 степени -1
Ответить