Помогите Li+H3PO4=? Ba+hcl=? Mg+h2SO4=? K+H3PO4=? Na+H2SO4=? Al+H3PO4=? Li+HCL=? Ca+H2SO4=? Ca+HCL=? Ca+H3PO4=?
Химия
Помогите Li+H3PO4=? Ba+hcl=? Mg+h2SO4=? K+H3PO4=? Na+H2SO4=? Al+H3PO4=? Li+HCL=? Ca+H2SO4=? Ca+HCL=? Ca+H3PO4=?
Ответ(ы):
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6Li+2H3PO4=2Li3PO4+3H2 Ba+2 HCl=BaCl2+H2 M g+2HSo4=MgSo4+H2 6K+2 HPO4=2KPO4+3H2 2Na+ H2SO4=Na2SO4+H2 2Al+2 H3PO4=2AlPO4+3H 2Li+2 HCl=2LiCl+H2 Ca+ H2SO4=CaSO4+H2 Ca+2 HCl=CaCl2+H2 3Ca+2 H3PO4=Ca(PO4)2+3H2
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