Задача В мире обитает 11 видов зеленых змей,древесных- на 4 меньше, а бронзовых - в 2 раза больше, чем древесных . Сколько всего видов этих змей обитает в мире? спс.

Математика

Задача В мире обитает 11 видов зеленых змей,древесных- на 4 меньше, а бронзовых - в 2 раза больше, чем древесных . Сколько всего видов этих змей обитает в мире? спс.

Автор: Гость