Задача В мире обитает 11 видов зеленых змей,древесных- на 4 меньше, а бронзовых - в 2 раза больше, чем древесных . Сколько всего видов этих змей обитает в мире? спс.
Математика
Задача В мире обитает 11 видов зеленых змей,древесных- на 4 меньше, а бронзовых - в 2 раза больше, чем древесных . Сколько всего видов этих змей обитает в мире? спс.
Ответ(ы):
Гость:
11-4=7 древесных, 7х2=14 бронзовых, 11+7+14=32 вида этих змей.
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