Углы ABM и CBM- смежные, BS-биссектриса угла ABM. Найдите угол CBS,если угол ABM равен 120°. От??ет дайте в градусах.
Геометрия
Углы ABM и CBM- смежные, BS-биссектриса угла ABM. Найдите угол CBS,если угол ABM равен 120°. От??ет дайте в градусах.
Ответ(ы):
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Ответом этой задачи является 60°.
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