В северном Казахстане 600 озёр а окрестностях Кокшетау в 2 раза меньше . Только в108 и?? них рыба .сколько озёр в окрестностиях Кокшетау в котором рыба не водится

Математика

В северном Казахстане 600 озёр а окрестностях Кокшетау в 2 раза меньше . Только в108 и?? них рыба .сколько озёр в окрестностиях Кокшетау в котором рыба не водится

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