В северном Казахстане 600 озёр а окрестностях Кокшетау в 2 раза меньше . Только в108 и?? них рыба .сколько озёр в окрестностиях Кокшетау в котором рыба не водится
Математика
В северном Казахстане 600 озёр а окрестностях Кокшетау в 2 раза меньше . Только в108 и?? них рыба .сколько озёр в окрестностиях Кокшетау в котором рыба не водится
Ответ(ы):
Гость:
600:2=300 столько озер в Кокшетау 300-108=192 столько озер в которых не водится рыба ответ 192 озера
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