Что означает выражение красное детство и скудное поле? Некрасов.
Литература
Что означает выражение красное детство и скудное поле? Некрасов.
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Стихотворение Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» названо так, так как основная его тема — жизнь крестьянских деток. Оно ведает о различных встречах создателя с деревенскими ребятишками и об авторском осмыслении этих встреч.Встреча героя во время его очередной охоты произошла, когда герой утомился, уснул в сарае, а проснувшись, увидел, что за ним наблюдают через щель несколько крестьянских ребятишек.Создатель — не крестьянин. Некрасов пишет о для себя: проживая в Петербурге, занимаясь журналистикой, он очень обожал охотиться и часто уезжал из городка в леса, где отдыхал, охотился и писал стихи.1-ое, что лицезреет герой, — это глаза деток. Он обрисовывает их с большой любовью, так как в очах отражается душа человека, ассоциирует их с полевыми цветами:Все серые, карие, синие глазки - Смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, свободы и ласки, В них столько святой доброты!Когда детки обращаются в бегство, подумав, что герой просыпается, поэт пишет: «человека заслыша, / Так стаей с мякины летят воробьи». Создатель нежно ассоциирует малышей со стайкой пугливых воробьев.
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