Подчеркни имена сущ. определи род. Машины весело бегут по шоссе. На лужайках появи??ись первые цветы. В доме были чисто вымыты окна. Белеют хлопковые поля.

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Подчеркни имена сущ. определи род. Машины весело бегут по шоссе. На лужайках появи??ись первые цветы. В доме были чисто вымыты окна. Белеют хлопковые поля.

Автор: Гость