Какая птица самая ьольшая в мире
Биология
Какая птица самая ьольшая в мире
Ответ(ы):
Гость:
Страус. Я точно не помню, но эта птица больше человека. Высота птицы: 2 метра.
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