Нужно написать программу на Паскале для перевода натурального числа из двоичной ??истемы в десятичную (в двоичном числе не более 10 цифр).
Информатика
Нужно написать программу на Паскале для перевода натурального числа из двоичной ??истемы в десятичную (в двоичном числе не более 10 цифр).
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Гость:
Прикрепил скрин программы
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