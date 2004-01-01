Напишите пожалуйста сочинение "экскурсия по Афинах"

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Отдых в Афинах это отличный выбор. Афины (с греч. – богиня мудрости) – город, с которым связана вся судьба Греции. Город, который за свою историю пережил взлеты и падения, величия и унижения, славу и безызвестность. Те, кто впервые проводят отдых в Афинах, спешат посетить прежде всего Акрополь, который возвышается над городом на плоском каменном основании. Акрополь – то место, с которого начались Афины. Здесь располагаются прекраснейшие храмы, посвященные в основном богине мудрости Афине. Возраст руин восходит к 4 в до н. э. Над городом возвышается величественный храм Девы Афины (середина V века до н. э.) , покровительницы города. Храм называется Парфенон, он построен из пенделийского мрамора, вывезенного с отдаленных гор, его хорошо видно из любой точки города. Отдых в Афинах позволит Вам увидеть, как у основания Акрополя расположилась древнегреческая Агора, границей которой служат торговые улицы района Монастираки, где по воскресеньям проходит базар. В античные времена Агора была не только рыночной площадью, но и политическим, культурным и религиозным центром города. Решив провести отдых в Афинах Вы не пройдете мимо этого места. Несмотря на то, что площадь города очень большая, основные достопримечательности находятся в центе Афин. Поэтому всегда можно пройти от Акрополя к другим интересующим Вас местам, отдохнуть по пути в кафе или заглянув в магазинчики. Отдых в Афинах это возможность увидеть одну из самых больших и значительных коллекций произведений древнегреческого искусства, которой располагает Национальный археологический музей. В этом музее собрано огромное количество произведений искусства, которые зачаровывают и позволяют совершить путешествие в далекие исторические времена. Сильно изменился облик города в связи с подготовкой к Олимпийским играм 2004 г. В Афинах построен современный аэропорт, метро, проложены новые дороги и мосты, отремонтированы здания, разбиты парки. Но многое в городе осталось прежним. Наиболее древняя площадь сегодняшних Афин - Омония. Жизнь на площади кипит 24 часа в сутки. Здесь можно найти подразделения всех крупнейших фирм закусочных, a в киосках на площади — любое иностранное периодическое издание. К площади сходятся основные улицы современного города. Отдых в Греции увлекателен.