Очень прошу, помогите. За решение 25 баллов Магний+...→нитрид магния
Химия
Очень прошу, помогите. За решение 25 баллов Магний+...→нитрид магния
Ответ(ы):
Гость:
3mg+N2>3mgn2 вооооот вроде так
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