Какие цветы расцветают в мае? что растёт на соснах и елях? как называется дикая роза?
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Какие цветы расцветают в мае? что растёт на соснах и елях? как называется дикая роза?
Ответ(ы):
Гость:
Ландыши или тюльпаны.. Шишки Шиповник
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