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Помогите мяяяяяяяяяяяяу
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Помогите мяяяяяяяяяяяяу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2:4=4 6:3*7=14 18:3:2=3 10*4:2=20
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