Как сделать схематический чертеж? В городки играли 6 ребят,а в футбол- в 3 раза бол??ше. Сколько всего ребят играло в эти игры? Сделай схематический чертеж к задаче и реши ее.
Математика
Как сделать схематический чертеж? В городки играли 6 ребят,а в футбол- в 3 раза бол??ше. Сколько всего ребят играло в эти игры? Сделай схематический чертеж к задаче и реши ее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3=18(иг) футбол. 18+6=24(иг) всего
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