Как сделать схематический чертеж? В городки играли 6 ребят,а в футбол- в 3 раза бол??ше. Сколько всего ребят играло в эти игры? Сделай схематический чертеж к задаче и реши ее.

Математика

Как сделать схематический чертеж? В городки играли 6 ребят,а в футбол- в 3 раза бол??ше. Сколько всего ребят играло в эти игры? Сделай схематический чертеж к задаче и реши ее.

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