Что такое Орфогрвфическая помета?

Русский язык
Что такое Орфогрвфическая помета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга с пометами на полях. ...Орфографический словарь русского языка.
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