Прошу помогите срочно дам баллы очень надо прошу!!!!!!! Какой объем займет фтороводород полученный при взаимодействии 0,2 моля водорода с 0,3 моля фтора?????

Химия
Прошу помогите срочно дам баллы очень надо прошу!!!!!!! Какой объем займет фтороводород полученный при взаимодействии 0,2 моля водорода с 0,3 моля фтора?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.2  0.3    XL H2 + F-->2HF 1       1     2*22.4L/mol n(H2)<n(F) 0.2/1 = X/44.8 X=8.96 L ответ 8.96 л
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