Прошу помогите срочно дам баллы очень надо прошу!!!!!!! Какой объем займет фтороводород полученный при взаимодействии 0,2 моля водорода с 0,3 моля фтора?????
Химия
Прошу помогите срочно дам баллы очень надо прошу!!!!!!! Какой объем займет фтороводород полученный при взаимодействии 0,2 моля водорода с 0,3 моля фтора?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.2 0.3 XL H2 + F-->2HF 1 1 2*22.4L/mol n(H2)<n(F) 0.2/1 = X/44.8 X=8.96 L ответ 8.96 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
Определить обьем воздуха, необходимое для сгорания 1 кг гептана при 11градусов цел??сий и давлении 108002па
Русский язык
Синтаксический разбор. 1.Шапка,куртка,брюки-вся одежда была мокрой от дождя. 2.Уд??вительные звуки,громкий перезвон колоколов,чудесное пение-ра...
Русский язык
Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хриз...