Прошу помогите срочно дам баллы очень надо прошу!!!!!!! Какой объем займет фтороводород полученный при взаимодействии 0,2 моля водорода с 0,3 моля фтора?????

Химия

Прошу помогите срочно дам баллы очень надо прошу!!!!!!! Какой объем займет фтороводород полученный при взаимодействии 0,2 моля водорода с 0,3 моля фтора?????

Автор: Гость