Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хризантенами,поздровлять побидителей,юные цветоводы,всюду радостные лица,с чудестным...

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Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хризантенами,поздровлять побидителей,юные цветоводы,всюду радостные лица,с чудестными песнями,овывлёная беседа,слышатся везде. Развиваются знамёна .Дети растут и развиваются.

Автор: Гость