Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хризантенами,поздровлять побидителей,юные цветоводы,всюду радостные лица,с чудестным...
Русский язык
Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хризантенами,поздровлять побидителей,юные цветоводы,всюду радостные лица,с чудестными песнями,овывлёная беседа,слышатся везде. Развиваются знамёна .Дети растут и развиваются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выставке(став корень) п.п. астрами т.п. георгинами т.п. хризантемами т.п. поздравлять(здрав корень) победителей (победа корень)р.п. цветоводы и.п. лица и.п. песеями т.п. оживлёная(жив корень) беседа и.п. знамёна и.п. дети и.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Плез Средние t январа в Африке в районе северного тропика Средние t июля в Африке в районе северного тропика
Математика
Периметр треугольника АВС=17/20м. Сторона АВ=17/50м, сторона ВС на 9/50м короче АВ. Найдите длину стороны АС. ( / это дробь)
Математика
Найдите значение выражения : |4,2| 3 , |-90|:15 , |7/12|-|5/12| , |35|+|-8| , |-5/9|×|3/5| , |-100|×|0|