Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хризантенами,поздровлять побидителей,юные цветоводы,всюду радостные лица,с чудестным...

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Обозначте падеж в именах существительных подчеркните орфограммы в корнях слов 1.На замечательной выстовки цветов,любоваться астрами,георгинами,хризантенами,поздровлять побидителей,юные цветоводы,всюду радостные лица,с чудестными песнями,овывлёная беседа,слышатся везде. Развиваются знамёна .Дети растут и развиваются.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выставке(став корень) п.п. астрами т.п. георгинами т.п. хризантемами т.п. поздравлять(здрав корень) победителей (победа корень)р.п. цветоводы и.п. лица и.п. песеями т.п. оживлёная(жив корень) беседа и.п. знамёна и.п. дети и.п.
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