Найдите значение выражения : |4,2| 3 , |-90|:15 , |7/12|-|5/12| , |35|+|-8| , |-5/9|×|3/5| , |-100|×|0|
Математика
Найдите значение выражения : |4,2| 3 , |-90|:15 , |7/12|-|5/12| , |35|+|-8| , |-5/9|×|3/5| , |-100|×|0|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7/12 - 8/15 = 35/60 - 32/60 = 3/60 = 1/20 2) 7/10 - 9/16 = 56/80 - 45/80 = 11/80 3) 4/5 * 11/80 = 11/ 5*20 = 11/100 4) 1/20 + 11/100 = 5/100 + 11/100 = 16/100 = 0,16
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