185:19=?(ост?). 217:34=?(ост?). 312:48=?(ост?). 454:67=?(ост?)
Математика
185:19=?(ост?). 217:34=?(ост?). 312:48=?(ост?). 454:67=?(ост?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
185:10=18(ост.5.) 312:48=6(ост.5.) 454:67=6(ост.52.) 217:34=6(ост.13.)
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