Периметр треугольника АВС=17/20м. Сторона АВ=17/50м, сторона ВС на 9/50м короче АВ. Найдите длину стороны АС. ( / это дробь)
Математика
Периметр треугольника АВС=17/20м. Сторона АВ=17/50м, сторона ВС на 9/50м короче АВ. Найдите длину стороны АС. ( / это дробь)
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