Найдите значение алгебраического выражения -4x+3 если x=-3/4
Алгебра
Найдите значение алгебраического выражения -4x+3 если x=-3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо х подставляем его значение (-3/4): -4*(-3/4)+3 3+3 6 ответ: 6
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