Составте мини сообщение о черном море

Гость: Гость:

Этим летом я отдыхал с семьей на Черном море, в городе Судаке. Это в Крыму. Над городом высятся горы и старая крепость. Мы чудесно проводили там время на пляже. Пляж там песочный, светлого цвета. Мы стелили подстилки на песок, раскладывали там вещи. Мы целыми днями загорали, купались, играли в надувной мяч на волнах. Только поесть мы ходили в столовую.Море в Судаке только называется Черным. А на самом деле оно прозрачное, нежно-голубое, нет, аквамариновое. Именно цвета морской волны, как и полагается морю. Оно чистейшее, и все камешки на дне видны отлично. Людей на пляже всегда было много, приходилось долго искать место, чтобы постелить подстилку. Некоторые отдыхающие даже занимали место на ночь, оставляя свои подстилки на песке. Зато на пляже торговали разными вкусностями, прямо все хотелось съесть. Но стоило все это не очень дешево.В Черном море водятся медузы. Уже перед самым отъездом из Судака, мы обнаружили однажды утром в море кучу прозрачных медуз. Нас пугали, что если взять их в руки, то может быть ожог. Но ничего подобного. Берешь медузу в руки, а она выливается сквозь пальцы, как прозрачный студень. Весело. Вот такое было нашествие медуз.