Определить обьем воздуха, необходимое для сгорания 1 кг гептана при 11градусов цел??сий и давлении 108002па

Гость: Гость:

2C7H14 + 21O2 = 14CO2 + 14H2O (г) где R = 8,31 Дж/моль*К (универсальная газовая постоянная), T - температура (в Кельвинах) = 11 + 273 = 284 К m - масса кислорода воздуха, найденная ранее (3428,57 г) (метров куб.)