Синтаксический разбор. 1.Шапка,куртка,брюки-вся одежда была мокрой от дождя. 2.Уд??вительные звуки,громкий перезвон колоколов,чудесное пение-раздавались совсем рядом 3.Пете понравилось всё:и пирожки,и ватрушки,и кексы,и леде...

Русский язык

Синтаксический разбор. 1.Шапка,куртка,брюки-вся одежда была мокрой от дождя. 2.Уд??вительные звуки,громкий перезвон колоколов,чудесное пение-раздавались совсем рядом 3.Пете понравилось всё:и пирожки,и ватрушки,и кексы,и леденцы. 4 класс

Автор: Гость