Синтаксический разбор. 1.Шапка,куртка,брюки-вся одежда была мокрой от дождя. 2.Уд??вительные звуки,громкий перезвон колоколов,чудесное пение-раздавались совсем рядом 3.Пете понравилось всё:и пирожки,и ватрушки,и кексы,и леде...
Русский язык
Синтаксический разбор. 1.Шапка,куртка,брюки-вся одежда была мокрой от дождя. 2.Уд??вительные звуки,громкий перезвон колоколов,чудесное пение-раздавались совсем рядом 3.Пете понравилось всё:и пирожки,и ватрушки,и кексы,и леденцы. 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Одежда- подлежащее ,Шапка ,куртка,брики-Дополнение ,Была-Сказуемое ,Мокрой -Прилагательное ,От(предлог) дождя-Дополнение. 2.Удивительные -Прилагательное,Звуки -Подлежащее,Громкий-Прилагательное,Перезвон-Подлежащее,Колоколов-Дополнение,Чудесное -Прилагательное,Пение-Подлежащее,Раздавались-сказуемое ,Совсем рядом-по моему Дополнение.(тут я думаю несколько частей речи(подлежащих)в одном предложении. 3.Пете-Подлежащее,Понравилось-Сказуемое,Всё-Дополнение,Пирожки,Ватрушки,Кексы,Леденцы-Дополнение.
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