При делении числа на 24 получится 15.сколько получится,если число умножить на 66?.

Математика
При делении числа на 24 получится 15.сколько получится,если число умножить на 66?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равно 990 решение 24×15×66=990
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