They won/have won three table-tennis tournaments...

Английский язык
They won/have won three table-tennis tournaments...
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Гость:
They have won three table-tennis tournaments
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