В рулоне было несколько метров ткани . Извсего рулона было продано 16м ткани ,а из о??тавшейся ткани 8платьев . На каждое платье ушло по 3м ткани.Сколько метров ткани было в рулоне
Математика
В рулоне было несколько метров ткани . Извсего рулона было продано 16м ткани ,а из о??тавшейся ткани 8платьев . На каждое платье ушло по 3м ткани.Сколько метров ткани было в рулоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем изначальное количество ткани за Х х-16-8*3=0 х-16-24=0 х-16=24+0 х-16=24 х=24+16 х=40 Ответ: Было 40 м ткани
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