В рулоне было несколько метров ткани . Извсего рулона было продано 16м ткани ,а из о??тавшейся ткани 8платьев . На каждое платье ушло по 3м ткани.Сколько метров ткани было в рулоне

Математика

В рулоне было несколько метров ткани . Извсего рулона было продано 16м ткани ,а из о??тавшейся ткани 8платьев . На каждое платье ушло по 3м ткани.Сколько метров ткани было в рулоне

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