Старая мельница может смолоть 540 килограмм пшеницы за 1 часа сколько пшеницы она м??жет самолет за 4 часа.
Математика
Старая мельница может смолоть 540 килограмм пшеницы за 1 часа сколько пшеницы она м??жет самолет за 4 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540*4 тем самым ты узнаешь. За 4 часа
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