Старая мельница может смолоть 540 килограмм пшеницы за 1 часа сколько пшеницы она м??жет самолет за 4 часа.

Математика

Старая мельница может смолоть 540 килограмм пшеницы за 1 часа сколько пшеницы она м??жет самолет за 4 часа.

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