Помогите мне пожалуста с этим упражнением

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Масленица Некоторые народные праздники, отмечаемые и сегодня, восходят к эпохе язычества. К ним относится Масленица. У древних славян этот многодневный праздник знаменовал проводы зимы. Масленица была своеобразным русским карнавалом праздником шумным, веселым, широким. В народе называли её обжорной, разорительной. Древний смысл этого праздника заключался в том, чтобы сегодняшним изобилием призвать ещё больший достаток и процветания в будущем.Повсюду в эти дни появлялись шатры, торговые палатки. В них продавались напитки, орехи, медовые пряники. Любили наши предки в масленичные дни катание на санях, народные гулянья, представления.Разъезжали по знакомым домам,устраивали веселые концерты. Так отмечали праздник зимы,благодарили её за всё хорошее.В то же время стужу гнали прочь и ждали весну,солнечных дней тепла.