Мені 1 варіант будь ласка зробіть дуже сильно потрібно!!!

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Обозначим пройденные пути - неизвестные - X Y Z ДАНО 1) X+Y+Z =11 14/25 км - прошел за три часа 2) X+Y =9 6/25 км - за первый и второй час. 3) Y+Z= 6 7/25 км - за второй и третий час НАЙТИ Сколько проходил в каждый час?. X=?, Y=? Z=? РЕШЕНИЕ Сложим уравнения 2) и 3) 4) X + 2*Y +Z = 9 6/25 +6 7/25 = 15 13/25 Вычитаем уравнение 1) 5) Y = 15 13/25 - 11 14/25 = 3 24/25 - прошел во второй час - ОТВЕТ Из уравнения 3) получаем 6) Z = 6 7/25 -Y = 6 7/25 - 3 24/25 = 2 8/25 - прошел в третий час - ОТВЕТ Из уравнения 2) получаем 7) X = 9 6/25 - Y 9 6/25 - 3 24/25 = 5 7/25 - прошел в первый час -ОТВЕТ ПРОВЕРКА 3 24/25+2 8/25 + 5 7/25 = 11 14/25 - правильно