ДАЮ 40 Б РЕШИТЬ ㏒₂²X+5㏒₂X+6gt;0
Физика
ДАЮ 40 Б РЕШИТЬ ㏒₂²X+5㏒₂X+6gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
㏒₂x- заменяем t, в итоге получаем t²+5t+6=0 D=25-24=1 t1= (-5+1)/2=-2 t2=(-5-1)/2=-3 ㏒₂x=t x=1/4= 0,25
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