Составьте, где это возможно, со словом ЯЗЫК словосочетания, используя следующие п??илагательные: живой, искусственный, государственный, мировой, пустой, национальный, мёртвый, убедительный, монологический, родной
Русский язык
Составьте, где это возможно, со словом ЯЗЫК словосочетания, используя следующие п??илагательные: живой, искусственный, государственный, мировой, пустой, национальный, мёртвый, убедительный, монологический, родной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живой язык, искусственный язык, государственный язык, мировой язык, национальный язык, мёртвый язык, убедительный язык, родной язык.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вниз по реке лодка за 4 часа прошла такое же расстояния, как по озеру за 5 часов. Най??ите собственную скорость лодки, если скорость течения 4 км/ч
Математика
За 6 табуреток заплатили а рублей, а за 4 стула b рублей. 1) Поставь к этому условию два разных вопроса,чтобы задача решалась так : b:4-а:6 ; ( b:4...
Математика