Составьте, где это возможно, со словом ЯЗЫК словосочетания, используя следующие п??илагательные: живой, искусственный, государственный, мировой, пустой, национальный, мёртвый, убедительный, монологический, родной

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Составьте, где это возможно, со словом ЯЗЫК словосочетания, используя следующие п??илагательные: живой, искусственный, государственный, мировой, пустой, национальный, мёртвый, убедительный, монологический, родной
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Гость:
Живой язык, искусственный язык, государственный язык, мировой язык, национальный язык, мёртвый язык, убедительный язык, родной язык.
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