За 6 табуреток заплатили а рублей, а за 4 стула b рублей. 1) Поставь к этому условию два разных вопроса,чтобы задача решалась так : b:4-а:6 ; ( b:4):(а:6). 2) Найди значение каждого выражения при а=1200 руб., b=3200 руб

Математика

За 6 табуреток заплатили а рублей, а за 4 стула b рублей. 1) Поставь к этому условию два разных вопроса,чтобы задача решалась так : b:4-а:6 ; ( b:4):(а:6). 2) Найди значение каждого выражения при а=1200 руб., b=3200 руб

Автор: Гость