За 6 табуреток заплатили а рублей, а за 4 стула b рублей. 1) Поставь к этому условию два разных вопроса,чтобы задача решалась так : b:4-а:6 ; ( b:4):(а:6). 2) Найди значение каждого выражения при а=1200 руб., b=3200 руб

Математика
За 6 табуреток заплатили а рублей, а за 4 стула b рублей. 1) Поставь к этому условию два разных вопроса,чтобы задача решалась так : b:4-а:6 ; ( b:4):(а:6). 2) Найди значение каждого выражения при а=1200 руб., b=3200 руб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на сколько рублей стул дороже табуретки? 3200:4-1200:6=800-200=600 2) во сколько раз табурет дешевле стула (3200:4):(1200:6)=800:200=4
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