ВЕРОЯТНОСТЬ: В ящике находятся 6 белых и 9 чёрных шаров из ящика извлечены 3 шара , н??йдите вероятность того,что 2 из них будут белыми.

Алгебра

ВЕРОЯТНОСТЬ: В ящике находятся 6 белых и 9 чёрных шаров из ящика извлечены 3 шара , н??йдите вероятность того,что 2 из них будут белыми.

Автор: Гость