ВЕРОЯТНОСТЬ: В ящике находятся 6 белых и 9 чёрных шаров из ящика извлечены 3 шара , н??йдите вероятность того,что 2 из них будут белыми.

Алгебра
ВЕРОЯТНОСТЬ: В ящике находятся 6 белых и 9 чёрных шаров из ящика извлечены 3 шара , н??йдите вероятность того,что 2 из них будут белыми.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее число случаев n=(С из 48 по 3)=48•47•46/6=17296. Благоприятное число случаев m=(С из 38 по 3)=38•37•36/6=8436. P=m/n=8436/17296≈0,488. Искомая вероятность р=1-Р=1-0,488=0,512. 
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