7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Амбра (1) долго пробывшая в морской воде (2) или специально очищенная (3) имеет едва уловимый (4) запах жасмина. 1)...

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7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Амбра (1) долго пробывшая в морской воде (2) или специально очищенная (3) имеет едва уловимый (4) запах жасмина. 1) 1, 2, 3 2) 1, 3, 4 3) 1, 3 4) 2, 4 8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к (3) поросшей зелёным камышом и ивняком (4) реке. 1) 1, 2 2) 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Томми вытянул морду (1) обрамленную коричневыми кудряшками (2) и (3) дрожа всем телом (4) подался вперед. 1) 1,3 2) 1,2,3,4 3) 1,3,4 4) 3,4 10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Готовясь к экзамену, 1) была проведена серьёзная работа. 2) ученики провели серьёзную работу. 3) выпускникам пришлось нелегко. 4) ожидали большие трудности. 11. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 1) Самая большая и шумная компания образовалась вокруг Нины Семёновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы. 2) Основным источником энергии для всех живых существ, которые населяют нашу планету, служит энергия солнечного света. 3) И летом и зимой панорама, которая открывается с крутого берега Цны, неповторима в своей красоте. 4) Камни, из которых слагаются ныне вершины Альп или Гималаев, когда-то формировались под водой.

Автор: Гость