Морфологический разбор глагола со словом : тянулся Морфологический разбор прич??стия со словом : отдалённую Морфологический разбор деепричастии со словом : шевеля Пожалуйста поставлю спасибо и ваш ответ буде лучшем только...
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Морфологический разбор глагола со словом : тянулся Морфологический разбор прич??стия со словом : отдалённую Морфологический разбор деепричастии со словом : шевеля Пожалуйста поставлю спасибо и ваш ответ буде лучшем только сделайте плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор глагола : тянулся Тянулся(что делал?)гл, обозначает действие предмета 1. Н.ф. (Что делать?) тянуться 2. Морфологические признаки: 1) Постоянные : непереходн.,несов.,1 спряж., 2) Непостоянные : изъяв.накл.,ед.ч.,прош.вр., 3-е лицо., м.р.; 3. Синтаксическая роль: сказуемое Морфологический разбор причастия : отдалённую Отдалённую(Какую?) прич., обозначает признак по действию 1. Н.ф. (Какой?)Отдалённый 2. Морфологические признаки: 1)Постоянные:страд., прош.вр., несов.в.; 2)Непостоянные: полная форма., падеж, ед.ч., ж.р.; 3. Синтаксическая роль: определение( если одиночное причастие в предложении) или определение, выраженное причастным оборотом Морфологический разбор деепричастия : шевеля Шевеля(что делая?)дееприч.,обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом. 1.Н.ф.: деепричастия не изменяются 2. Морфологические признаки: 1) Постоянные : неизм.ф.,несов.в.; 3. Синтаксическая роль: обстоятельство(если в предложении одиночное деепричастие) или обстоятельство, выражнное деепричастным оборотом.
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